95% MORTEL Tours

95% MORTEL

41 Rue de Bonne Nouvelle Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 21:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Composition musicale narrative en mouvement pour une place, six vents et deux percussions de la Compagnie du Coin

Dans le cadre du Grand Jumelage, Saint-Coin invite les Luynois et les Luynoises à assister à la sortie de résidence du spectacle 95% MORTEL (version nuit) de la Compagnie du Coin.

Désirs, réussites, déceptions et défaites d’une génération qui voulait changer le monde, fait le constat qu’il n’est plus temps mais qui doit garder espoir. 95% MORTEL traite du changement, permanent, inéluctable, de l’anxiété, de la solitude qu’elle provoque, et de nos réponses face à cela. Ce spectacle parle d’enthousiasme, de mouvement. Il parle de course vers l’inconnu, avec le sourire, possible crois-tu ? .

41 Rue de Bonne Nouvelle Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Narrative musical composition in motion for one square, six winds and two percussion instruments by Compagnie du Coin

