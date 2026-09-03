978, la famille Goldini 2 place de la gare La Souterraine

Informations pratiques

La Souterraine

978, la famille Goldini

2 place de la gare 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:30:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Dette publique, subprimes, auto-régulation, concurrence pure et parfaite, atomicité, fluidité… Ce spectacle est un pari : celui de rendre accessible des notions économiques souvent méconnues. Et en rigolant si possible, parce que la « science économique » c’est tendancieux, et sérieux, et aride. Et souvent un peu ridicule aussi, plein d’apories, de paradoxes et de contradictions. Ce spectacle est un dialogue avec une de ces figures les plus emblématiques, artisan de premier plan du virage néo-libéral de la fin des années 70 : Milton Friedman. ‘‘Moi je suis né en 1978 ! Alors je peux en parler, alors on reprend tout depuis le début : biberons, choc pétrolier, Mitterrand, maternelle, mon vélo tout bleu, Bernard Arnault, première cigarette, Sarkozy, AZF… Et des fois je montre des photos, ou des objets, et je mets de la musique. Et je fais même des acrobaties, pour vous surprendre un peu.’’ .

2 place de la gare 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

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English : 978, la famille Goldini

L’événement 978, la famille Goldini La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien