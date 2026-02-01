97ème FOIRE EXPO À PALINGES Palinges

97ème FOIRE EXPO À PALINGES

Rue de la Liberté Palinges Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22 2027-02-27

Avec 60 exposants (artisans et commerçants locaux).

Le samedi midi sera proposé un repas Tête de Veau et le dimanche midi un repas Charolais (Sur réservation).

L’inauguration Officielle est le Dimanche à 10h00 avec la participation de l’Élan Palingeois. Le dimanche matin dégustation d’escargots.

Le dimanche présence du Meilleur Sculpteur de France à la Tronçonneuse.

Un chasse au voleur est organisé pour les enfants sur tout le week-end avec en lot une trottinette électrique. .

Rue de la Liberté Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 61 32 52 comitedesfetespalinges@gmail.com

English : 97ème FOIRE EXPO À PALINGES

