9e édition Nettoyons la Nature Base nautique de Bommes Bommes

9e édition Nettoyons la Nature Base nautique de Bommes Bommes samedi 4 octobre 2025.

9e édition Nettoyons la Nature

Base nautique de Bommes 22 Lieu Dit Tachon Bommes Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Objectif nettoyage de la vallée du Ciron en canoë ou à pied, la base nautique de Bommes et le nettoyage des bords de route autour de la commune.

8h45 accueil des participants

9h répartition des équipes sur les différents secteurs

12h retour des équipes et tri des déchets

12h15 apéritif

Le kit Nettoyons la nature est fourni par notre partenaire (chasuble, gants, poche poubelle)

Matériel de navigation fourni (gilet de sauvetage, pagaie et canoë 2 ou 3 places).

Pour la navigation, prévoir une tenue adaptée K-way, combinaison (selon la météo) ou une tenue de sport et K-way . Chaussures fermées obligatoires.

Sur inscription.

Ouvert à tous, à partir de 6 ans

Possibilité de restauration à la Passerelle, sur réservation .

Base nautique de Bommes 22 Lieu Dit Tachon Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 85 99 57 romainbastier@orange.fr

English : 9e édition Nettoyons la Nature

German : 9e édition Nettoyons la Nature

Italiano :

Espanol :

L’événement 9e édition Nettoyons la Nature Bommes a été mis à jour le 2025-09-18 par La Gironde du Sud