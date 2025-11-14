9e Micro Festival du film de Dieulefit Pays , paysans hier,aujourd’hui et demain ? Dieulefit
9e Micro Festival du film de Dieulefit Pays , paysans hier,aujourd’hui et demain ?
La Halle Dieulefit Drôme
Début : 2025-11-14 14:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-14
Projection de documentaires et de films.
La Halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes pmh@memoires-histoire.org
English :
Screening of documentaries and films.
German :
Vorführung von Dokumentar- und Spielfilmen.
Italiano :
Proiezione di documentari e film.
Espanol :
Proyección de documentales y películas.
