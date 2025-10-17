9e Printemps de Kit Armstrong Hirson

9e Printemps de Kit Armstrong Hirson vendredi 17 octobre 2025.

9e Printemps de Kit Armstrong

Place de la République Hirson Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

9e PRINTEMPS DE KIT ARMSTRONG AVEC LE LÉGENDAIRE STRADIVARIUS THE ANGEL

Pour cette nouvelle édition, Kit Armstrong présente un projet exceptionnel en partenariat avec la Casa Stradivari de Crémone. Trois jeunes luthiers y ont recréé l’esprit de Stradivari en résidant un an dans son ancienne maison, redevenue atelier. Formés par de grands maîtres et en lien avec des musiciens du monde entier, ils ont, chacun, conçu un quatuor à cordes.

Les douze instruments seront dévoilés en concert, dans des formations variées. Les luthiers témoigneront aussi de leur aventure. En invité d’honneur, Fabrizio von Arx, jouera sur le légendaire Stradivarius The Angel , de 1720.

Place de la République Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France a.tutin@aisne-tourisme.com

English :

kIT ARMSTRONG’S 9th SPRING: WITH THE LEGENDARY STRADIVARIUS « THE ANGEL

For this new edition, Kit Armstrong presents an exceptional project in partnership with Casa Stradivari in Cremona. Three young luthiers recreated the spirit of Stradivari by spending a year in his former home, now a workshop. Trained by great masters and in contact with musicians from all over the world, they each designed a string quartet.

The twelve instruments will be unveiled in concert, in a variety of formations. The luthiers will also talk about their adventure. Guest of honor Fabrizio von Arx will play the legendary Stradivarius « The Angel », built in 1720.

German :

9. PRINTEMPS VON KIT ARMSTRONG: MIT DEM LEGENDÄREN STRADIVARIUS « THE ANGEL »

Für diese neue Ausgabe präsentiert Kit Armstrong ein außergewöhnliches Projekt in Partnerschaft mit der Casa Stradivari in Cremona. Drei junge Geigenbauer haben den Geist Stradivaris nachgebildet, indem sie ein Jahr lang in seinem ehemaligen Haus und seiner Werkstatt wohnten. Sie wurden von großen Meistern ausgebildet und haben mit Musikern aus der ganzen Welt zusammengearbeitet, um jeweils ein Streichquartett zu entwerfen.

Die zwölf Instrumente werden in Konzerten in verschiedenen Besetzungen vorgestellt. Die Instrumentenbauer werden auch über ihr Abenteuer berichten. Als Ehrengast wird Fabrizio von Arx auf der legendären Stradivarius « The Angel » aus dem Jahr 1720 spielen.

Italiano :

la nona primavera di KIT ARMSTRONG: CON IL LEGGENDARIO STRADIVARIO « THE ANGEL

Per questa nuova edizione, Kit Armstrong presenta un progetto eccezionale in collaborazione con Casa Stradivari a Cremona. Tre giovani liutai hanno ricreato lo spirito di Stradivari trascorrendo un anno nella sua ex casa, ora laboratorio. Istruiti da grandi maestri e a contatto con musicisti di tutto il mondo, hanno progettato un quartetto d’archi ciascuno.

I dodici strumenti saranno presentati in concerto, in diverse formazioni. I liutai parleranno anche della loro avventura. L’ospite d’onore Fabrizio von Arx suonerà il leggendario Stradivari « L’Angelo », risalente al 1720.

Espanol :

9ª PRIMAVERA DE KIT ARMSTRONG: CON EL LEGENDARIO STRADIVARIO ‘THE ANGEL

Para esta nueva edición, Kit Armstrong presenta un proyecto excepcional en colaboración con la Casa Stradivari de Cremona. Tres jóvenes luthiers han recreado el espíritu de Stradivari pasando un año en su antigua casa, convertida ahora en taller. Formados por grandes maestros y en contacto con músicos de todo el mundo, cada uno de ellos ha diseñado un cuarteto de cuerda.

Los doce instrumentos se presentarán en concierto, en diversas formaciones. Los luthiers hablarán también de su aventura. El invitado de honor, Fabrizio von Arx, tocará el legendario Stradivarius « El Ángel », de 1720.

L’événement 9e Printemps de Kit Armstrong Hirson a été mis à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme