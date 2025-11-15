9e Salon du livre de Buzet-sur-Baïse Buzet-sur-Baïse
Salle polyvalente Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
Ouverture du salon le samedi 15 novembre à 14h à la salle polyvalente René Mayerus avec la présentation des invités d’honneur Alain VIRCONDELET, parrain, Ahmed DICH et Maud VIOTTY. Présence de 40 auteurs.
Conférences
15h Ahmed DICH L’écriture ou le sens du combat
16h30 Alain VIRCONDELET Quand saint Exupéry écrivait Le petit Prince à Long Island
Animation jeunesse
Mon cabinet de curiosités , contes animés par la Cie Ribambelle samedi 14h-18h et dimanche toute la journée.
Dimanche 16 novembre 10h30 dictée d’Alain PARAILLOUS, remise des prix littéraires.
Entrée gratuite. Organisé par Bibliothèque et Culture pour Tous. .
Salle polyvalente Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 77 23 16 bibliotheque.buzet@gmail.com
