9e Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme Hôtel de Ville Paris

En 1966, l’Assemblée

générale des Nations Unies a proclamé le 21 mars « Journée internationale

pour l’élimination de la discrimination raciale ». Cette journée est devenue

un moment clé de mobilisation dans le monde entier. La Ville de Paris prend

part à cette initiative en présentant chaque année, la programmation de ses

partenaires associatifs et institutionnels.

Ainsi pour la 9ème année

consécutive, parcours mémoriels, expositions, conférences, projections-débats,

spectacles… permettront d’interroger les préjugés et les stéréotypes, de se

former aux questions de lutte contre le racisme et l’antisémitisme pour prévenir

et combattre les crimes et les délits pouvant en découler.

Du 21 mars au 28 mars, plusieurs évènements sont organisés dans Paris à l’occasion de la 9ème édition de la Semaine Parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Au programme : des rencontres et des sensibilisations permettant de promouvoir l’égalité et la tolérance.

Du samedi 21 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-29T00:59:59+01:00

Date(s) :

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris



