9ème Académie de Printemps rue de la Gravière Lasalle

Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-26
2026-04-22
Viv’ALTO ACADEMIE DE PRINTEMPS musique classique
Concert des professeurs le 25 avril à 19h l’église St Pierre de Lasalle
audition des stagiaires le 26 avril à 15h Filature du Pont de Fer
rue de la Gravière Eglise saint Pierre & Filature du pont de fer Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 6 30 47 50 46 mhb.vivalto30@orange.fr
Viv?ALTO ACADEMIE DE PRINTEMPS classical music
Teachers’ concert April 25 at 7 pm l’église St Pierre de Lasalle
trainees’ audition April 26 at 3pm Filature du Pont de Fer
