9ème Académie de Printemps rue de la Gravière Lasalle

9ème Académie de Printemps

rue de la Gravière Eglise saint Pierre & Filature du pont de fer Lasalle Gard

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-26

2026-04-22

Viv’ALTO ACADEMIE DE PRINTEMPS musique classique



Concert des professeurs le 25 avril à 19h l’église St Pierre de Lasalle

audition des stagiaires le 26 avril à 15h Filature du Pont de Fer

rue de la Gravière Eglise saint Pierre & Filature du pont de fer Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 6 30 47 50 46 mhb.vivalto30@orange.fr

English :

Viv?ALTO ACADEMIE DE PRINTEMPS classical music



Teachers’ concert April 25 at 7 pm l’église St Pierre de Lasalle

trainees’ audition April 26 at 3pm Filature du Pont de Fer

