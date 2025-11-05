9ème Académie d’Orchestre Tutti Pro Amiens

9ème Académie d’Orchestre Tutti Pro

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

L’Orchestre de Picardie, orchestre national en région et le Conservatoire à Rayonnement Régional propose le concert de clôture de sa 9ème Académie d’Orchestre sous la direction de Dylan Corlay.

Chaque année lors de ce rendez-vous musical très attendu, de jeunes musiciens du Conservatoire ont le privilège de partager le pupitre des musiciens de l’Orchestre de Picardie au terme d’une semaine de répétition des œuvres qui seront au programme.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

The Orchestre de Picardie, a national regional orchestra, and the Conservatoire à Rayonnement Régional present the closing concert of their 9th Académie d’Orchestre, conducted by Dylan Corlay.

Each year at this eagerly-awaited musical event, young musicians from the Conservatoire have the privilege of sharing the orchestra desk with the musicians of the Orchestre de Picardie, after a week of rehearsing the works to be performed.

German :

Das Orchestre de Picardie, Nationalorchester in der Region, und das Conservatoire à Rayonnement Régional bieten das Abschlusskonzert ihrer 9. Orchesterakademie unter der Leitung von Dylan Corlay an.

Jedes Jahr haben junge Musiker des Konservatoriums das Privileg, am Ende einer Woche, in der sie die Werke des Orchestre de Picardie einstudieren, am Pult der Musiker des Orchesters zu stehen.

Italiano :

L’Orchestre de Picardie, orchestra regionale nazionale, e il Conservatoire à Rayonnement Régional propongono il concerto di chiusura della 9ª Académie d’Orchestre, diretto da Dylan Corlay.

Ogni anno, in occasione di questo atteso evento musicale, i giovani musicisti del Conservatorio hanno il privilegio di condividere il banco d’orchestra con i musicisti dell’Orchestre de Picardie dopo una settimana di prove delle opere da eseguire.

Espanol :

La Orchestre de Picardie, orquesta regional nacional, y el Conservatoire à Rayonnement Régional ofrecen el concierto de clausura de la 9ª Académie d’Orchestre, bajo la dirección de Dylan Corlay.

Cada año, en este esperado acontecimiento musical, los jóvenes músicos del Conservatorio tienen el privilegio de compartir pupitre con los músicos de la Orquesta de Picardía tras una semana de ensayos de las obras que se van a interpretar.

