Informations pratiques

Sigogne

9ème bourse d’échanges | Sigogne

Sigogne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’Amicale des Mécaniques Sigognaises organise sa 9e bourse d’échanges autos, motos, cyclos & agricole.

Entrée gratuite visiteurs

Réservation souhaitable.

Buvette et restauration sur place.

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Sigogne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 73 16 01 ams16200@orange.fr

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English : 9th Exchange Fair | Sigogne

The Amicale des Mécaniques Sigognaises is hosting its 9th car, motorcycle, moped, and farm equipment swap meet.

Free admission for visitors.

Reservations are recommended.

Refreshments and food available on site.

L’événement 9ème bourse d’échanges | Sigogne Sigogne a été mis à jour le 2026-08-14 par Destination Cognac