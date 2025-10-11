9ème Carna Téléthon Pesmes
Le 11 octobre 2025, se déroulera le 9 ème concours carnassiers pour le Téléthon 2025 suivi de notre traditionnelle choucroute à la salle des fêtes de Broyes les Pesmes dans la convivialité. .
Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté aappma.lacaptivante@gmail.com
