9ème Challenge Vert

Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le Challenge Vert en Creuse fait son grand retour pour une 9ᵉ édition sportive, conviviale et 100 % nature, rendez-vous à Châtelus-le-Marcheix, dans un magnifique écrin au style nord-canadien, pour une étape incontournable du calendrier des randonnées et épreuves nature creusoises.

Pensé pour tous les amoureux du VTT, du trail et de la randonnée, le Challenge Vert met à l’honneur la diversité des paysages de la Creuse chemins forestiers, reliefs vallonnés, sentiers techniques et panoramas authentiques. Une invitation à se dépasser dans un cadre préservé et chaleureux.

Au programme VTT 45, 35 et 20 km, trail pédestre 20 et 11 km,

Bonus Trail parcours trail balisés faisant partie intégrante de l’Espace Uni’vert Trail de Châtelus-le-Marcheix, ravitaillement généreux, vin d’honneur offert et nouveaux tracés au rendez-vous ! .

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 77 24 escbg23@gmail.com

