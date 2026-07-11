9ème concentration AUTO-RETRO spécial utilitaire Ménil-Hermei
dimanche 2 août 2026 · Ménil-Hermei
Informations pratiques
Ménil-Hermei
9ème concentration AUTO-RETRO spécial utilitaire
Le bourg Ménil-Hermei Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
8h00: Accueil et début des festivités
10h: Départ des voitures en balade (inscription obligatoire, priorité aux utilitaires)
11h30: Démonstration et mise en route des tracteurs
14h30: Démonstration de voitures atypiques
15h00: Départ des tracteurs en balade
15h30: Remise des prix
Des animations sont présentes tout au long de la journée.
Restauration sur place et bourse d’échanges aux pièces (2€ le M) .
Le bourg Ménil-Hermei 61210 Orne Normandie +33 6 03 88 16 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 9ème concentration AUTO-RETRO spécial utilitaire
L’événement 9ème concentration AUTO-RETRO spécial utilitaire Ménil-Hermei a été mis à jour le 2026-07-11 par OT DU PAYS DE PUTANGES