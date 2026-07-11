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AGENDA · Ménil-Hermei

9ème concentration AUTO-RETRO spécial utilitaire Ménil-Hermei

dimanche 2 août 2026 · Ménil-Hermei

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
61210 Ménil-Hermei
Département
Orne
Tarif

Ménil-Hermei

9ème concentration AUTO-RETRO spécial utilitaire

Le bourg Ménil-Hermei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

8h00: Accueil et début des festivités

10h: Départ des voitures en balade (inscription obligatoire, priorité aux utilitaires)

11h30: Démonstration et mise en route des tracteurs

14h30: Démonstration de voitures atypiques

15h00: Départ des tracteurs en balade

15h30: Remise des prix

Des animations sont présentes tout au long de la journée.

Restauration sur place et bourse d’échanges aux pièces (2€ le M)   .

Le bourg Ménil-Hermei 61210 Orne Normandie +33 6 03 88 16 30 

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English : 9ème concentration AUTO-RETRO spécial utilitaire

L’événement 9ème concentration AUTO-RETRO spécial utilitaire Ménil-Hermei a été mis à jour le 2026-07-11 par OT DU PAYS DE PUTANGES