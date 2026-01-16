9ème Concours des vins De Saint Crespin et Tillières Salle muncipale Sèvremoine
9e Édition du Concours des Vins Venez découvrir l’excellence de notre terroir !
Le Syndicat Viticole de Tillières et de Saint-Crespin-sur-Moine vous donne rendez-vous le dimanche 1er mars 2026 pour célébrer le savoir-faire de nos vignerons. Lors de cette compétition annuelle, les meilleures cuvées seront sélectionnées lors d’une dégustation à l’aveugle rigoureuse.
Soyez aux premières loges pour l’annonce du palmarès
Lieu Salle Municipale de Saint-Crespin-sur-Moine
Proclamation des résultats 12h00
Vin d’honneur Dégustation offerte des premiers prix médaillés.
L’entrée est libre et gratuite. Venez nombreux partager ce moment de convivialité ! (À consommer avec modération) .
Salle muncipale Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 29 05 23 57 ei.fleurancececile@outlook.fr
English :
9th Wine Competition: Come and discover the excellence of our terroir!
