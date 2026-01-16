9ème Concours des vins De Saint Crespin et Tillières Salle muncipale Sèvremoine

9ème Concours des vins De Saint Crespin et Tillières

Salle muncipale Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2026-03-01 12:00:00

fin : 2026-03-01 14:00:00

2026-03-01

9e Édition du Concours des Vins Venez découvrir l’excellence de notre terroir !

Le Syndicat Viticole de Tillières et de Saint-Crespin-sur-Moine vous donne rendez-vous le dimanche 1er mars 2026 pour célébrer le savoir-faire de nos vignerons. Lors de cette compétition annuelle, les meilleures cuvées seront sélectionnées lors d’une dégustation à l’aveugle rigoureuse.

Soyez aux premières loges pour l’annonce du palmarès

Lieu Salle Municipale de Saint-Crespin-sur-Moine

Proclamation des résultats 12h00

Vin d’honneur Dégustation offerte des premiers prix médaillés.

L’entrée est libre et gratuite. Venez nombreux partager ce moment de convivialité ! (À consommer avec modération) .

English :

9th Wine Competition: Come and discover the excellence of our terroir!

