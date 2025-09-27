9ème édition Apéro Jazz Cour-Maugis sur Huisne

9ème édition Apéro Jazz Cour-Maugis sur Huisne samedi 27 septembre 2025.

9ème édition Apéro Jazz

BOISSY-MAUGIS Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 17:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le comité des fêtes de Boissy-Maugis a le plaisir de vous inviter à la 9e édition de l’Apéro-Jazz, samedi 27 septembre 2025 à 17h30 (salle des fêtes de Boissy-Maugis ou à l’extérieur selon la météo).

Henk Van Der Veen, en résidence secondaire à Boissy, nous fait profiter de son groupe de 16 musiciens « Pancho’s Orchestra » ( https://www.panchosorchestra.nl/ ), amateurs de musique latine avec une touche de jazz. Ça veut dire mambo, merengue, etc… et une place à l’improvisation. Une soirée très festive en vue !

Entre les deux parties du concert, une pause apéritive sera proposée par le comité des fêtes. .

BOISSY-MAUGIS Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 09 85 45 77

English : 9ème édition Apéro Jazz

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 9ème édition Apéro Jazz Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-08-29 par OT CdC Coeur du Perche