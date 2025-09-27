9ème édition Apéro Jazz Cour-Maugis sur Huisne
9ème édition Apéro Jazz Cour-Maugis sur Huisne samedi 27 septembre 2025.
9ème édition Apéro Jazz
BOISSY-MAUGIS Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 17:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Le comité des fêtes de Boissy-Maugis a le plaisir de vous inviter à la 9e édition de l’Apéro-Jazz, samedi 27 septembre 2025 à 17h30 (salle des fêtes de Boissy-Maugis ou à l’extérieur selon la météo).
Henk Van Der Veen, en résidence secondaire à Boissy, nous fait profiter de son groupe de 16 musiciens « Pancho’s Orchestra » ( https://www.panchosorchestra.nl/ ), amateurs de musique latine avec une touche de jazz. Ça veut dire mambo, merengue, etc… et une place à l’improvisation. Une soirée très festive en vue !
Entre les deux parties du concert, une pause apéritive sera proposée par le comité des fêtes. .
BOISSY-MAUGIS Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 09 85 45 77
English : 9ème édition Apéro Jazz
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 9ème édition Apéro Jazz Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-08-29 par OT CdC Coeur du Perche