9ème édition Festival Les Stars de la Magie Salle du Jeu du Mail Pamiers vendredi 10 octobre 2025.

9ème édition Festival Les Stars de la Magie

Salle du Jeu du Mail 2 Chem. de Palaich Pamiers Ariège

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Début : Dimanche 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

Le festival Les Stars de la Magie est devenu un évènement phare de la Ville de Pamiers attirant un public diversifié en quête d’émerveillement et de magie.

Salle du Jeu du Mail 2 Chem. de Palaich Pamiers 09100 Ariège Occitanie +33 7 77 07 03 47 pamiers.magique@hotmail.com

English :

The « Stars of Magic » festival has become a flagship event for the town of Pamiers, attracting a diverse audience in search of wonder and magic.

German :

Das Festival « Les Stars de la Magie » ist zu einem Vorzeigeereignis der Stadt Pamiers geworden, das ein vielfältiges Publikum anzieht, das auf der Suche nach Staunen und Magie ist.

Italiano :

Il festival « Stelle della Magia » è diventato un evento di punta per la città di Pamiers, attirando un pubblico eterogeneo in cerca di meraviglia e magia.

Espanol :

El festival « Estrellas de la Magia » se ha convertido en un acontecimiento emblemático para la ciudad de Pamiers, atrayendo a un público diverso en busca de maravillas y magia.

