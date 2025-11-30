9ème Edition Marché de Noël de Châtenoy en Bresse Salle des fêtes René Gibourg et Parc du Château Châtenoy-en-Bresse
9ème Edition Marché de Noël de Châtenoy en Bresse dimanche 30 novembre 2025.
Salle des fêtes René Gibourg et Parc du Château Rue de la Chapelle Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
9ème Edition Marché de Noël de Châtenoy en Bresse.
Entrée gratuite et Visite surprise du Père Noël.
Nombreux exposants idées cadeaux, objets déco, produits du terroir etc.
Tombola doté de nombreux lots.
Tour du parc en calèche.
Manège.
Visite de la chapelle et de la crèche.
Buvette et restauration. .
Salle des fêtes René Gibourg et Parc du Château Rue de la Chapelle Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
