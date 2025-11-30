9ème Edition Marché de Noël de Châtenoy en Bresse Salle des fêtes René Gibourg et Parc du Château Châtenoy-en-Bresse

9ème Edition Marché de Noël de Châtenoy en Bresse

Salle des fêtes René Gibourg et Parc du Château Rue de la Chapelle Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

9ème Edition Marché de Noël de Châtenoy en Bresse.

Entrée gratuite et Visite surprise du Père Noël.

Nombreux exposants idées cadeaux, objets déco, produits du terroir etc.

Tombola doté de nombreux lots.

Tour du parc en calèche.

Manège.

Visite de la chapelle et de la crèche.

Buvette et restauration. .

Salle des fêtes René Gibourg et Parc du Château Rue de la Chapelle Châtenoy-en-Bresse 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 96 51 24

English : 9ème Edition Marché de Noël de Châtenoy en Bresse

German : 9ème Edition Marché de Noël de Châtenoy en Bresse

Italiano :

Espanol :

L’événement 9ème Edition Marché de Noël de Châtenoy en Bresse Châtenoy-en-Bresse a été mis à jour le 2025-09-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)