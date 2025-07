9ème étape du Tour de France Le village festif Chinon

102 Quai Jeanne d’Arc Chinon Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-07-13

Retrouvez les podium d’animations, de vente de produits locaux, mais aussi des ateliers et animations pour tous, ainsi que restauration et buvette. Suivez l’étape du jour sur grand écran !

102 Quai Jeanne d’Arc Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

You’ll find podiums for entertainment and sales of local produce, as well as workshops and entertainment for all, plus food and refreshments. Follow the day’s stage on the big screen!

German :

Hier finden Sie Podien mit Animationen, den Verkauf von lokalen Produkten, aber auch Workshops und Animationen für alle, sowie Essen und Trinken. Verfolgen Sie die Tagesetappe auf einer Großleinwand!

Italiano :

Troverete anche il podio dell’intrattenimento, con la vendita di prodotti locali, oltre a laboratori e animazioni per tutti, oltre a punti di ristoro e di ristoro. Seguite la tappa della giornata sul grande schermo!

Espanol :

También encontrará el podio del entretenimiento, venta de productos locales, así como talleres y entretenimiento para todos, además de refrescos y puestos de avituallamiento. ¡Siga la jornada en la gran pantalla!

