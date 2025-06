9ème Faouinades – Impasse de la boisette Foug 21 juin 2025 14:00

Meurthe-et-Moselle

9ème Faouinades Impasse de la boisette Complexe sportif Pierre Roger Foug Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Épreuves ludiques par équipe de 4 (glissade, jeux d’adresse, parcours du combattant …) avec des nouveaux jeux !

Inscription gratuite et ouverte à tous enfants, adultes, associations …Tout public

0 .

Impasse de la boisette Complexe sportif Pierre Roger

Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26

English :

Fun events in teams of 4 (sliding, games of skill, obstacle course …) with new games!

Registration is free and open to all: children, adults, associations, etc.

German :

Spielerische Prüfungen für 4er-Teams (Rutschen, Geschicklichkeitsspiele, Hindernisparcours …) mit neuen Spielen!

Kostenlose Anmeldung und offen für alle: Kinder, Erwachsene, Vereine …

Italiano :

Eventi divertenti a squadre di 4 persone (scivolo, giochi di abilità, percorso a ostacoli, ecc.) con nuovi giochi!

L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti: bambini, adulti, associazioni, ecc.

Espanol :

Divertidas pruebas en equipos de 4 (deslizamiento, juegos de habilidad, carrera de obstáculos, etc.) ¡con nuevos juegos!

La inscripción es gratuita y está abierta a todos: niños, adultos, asociaciones, etc.

L’événement 9ème Faouinades Foug a été mis à jour le 2025-06-10 par MT TERRES TOULOISES