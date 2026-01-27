9ème Festival de Cinéma Italien – Berlinguer, la grande ambition (Berlinguer, la grande ambizione) d’Andrea Segre Maison du Terroir Genouilly
9ème Festival de Cinéma Italien – Berlinguer, la grande ambition (Berlinguer, la grande ambizione) d’Andrea Segre Maison du Terroir Genouilly vendredi 20 février 2026.
9ème Festival de Cinéma Italien – Berlinguer, la grande ambition (Berlinguer, la grande ambizione) d’Andrea Segre
Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Italie 1975. Enrico Berlinguer, chef du plus puissant parti communiste d’Occident, défie Moscou et rêve d’une démocratie nouvelle. Entre compromis historique et menaces venues de l’Est, le destin d’un leader prêt à tout risquer pour ses idéaux.
VOSTFR .
Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 9ème Festival de Cinéma Italien – Berlinguer, la grande ambition (Berlinguer, la grande ambizione) d’Andrea Segre
L’événement 9ème Festival de Cinéma Italien – Berlinguer, la grande ambition (Berlinguer, la grande ambizione) d’Andrea Segre Genouilly a été mis à jour le 2026-01-27 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II