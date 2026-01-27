9ème Festival de Cinéma Italien – Berlinguer, la grande ambition (Berlinguer, la grande ambizione) d’Andrea Segre Maison du Terroir Genouilly

9ème Festival de Cinéma Italien – Berlinguer, la grande ambition (Berlinguer, la grande ambizione) d’Andrea Segre

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Italie 1975. Enrico Berlinguer, chef du plus puissant parti communiste d’Occident, défie Moscou et rêve d’une démocratie nouvelle. Entre compromis historique et menaces venues de l’Est, le destin d’un leader prêt à tout risquer pour ses idéaux.

VOSTFR .

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 9ème Festival de Cinéma Italien – Berlinguer, la grande ambition (Berlinguer, la grande ambizione) d’Andrea Segre

L’événement 9ème Festival de Cinéma Italien – Berlinguer, la grande ambition (Berlinguer, la grande ambizione) d’Andrea Segre Genouilly a été mis à jour le 2026-01-27 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II