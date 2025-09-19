9ème Festival de Contes Loc-Envel

Loc-Envel Côtes-d’Armor

Au programme vendredi 19 septembre à partir de 20h, avec la complicité des conteurs, entrez dans des contrées que vous n’êtes pas prêts d’oublier ! ( tout public, à partir de 8 ans) samedi 20 septembre à 16h dans l’église, les discours de contes vous attendront pour un moment suspendu ( tout public, à partir de 8 ans) ; à 18h, dans l’église, Vassili Ollivro vous contera des histoires de broderie tirées de son sac à histoires ( tout public, à partir de 8 ans) ; à 20h30, dans la salle des fêtes, Alain Diverres vous accueillera avec « Ah Dhreuz tout ! » ( tout public, à partir de 8 ans) dimanche 21 septembre à 11h et 16h30, dans l’église de Loc Envel, les conteurs vous proposeront « Drôles d’animaux », des contes à vivre en famille ( tout public, à partir de 2 ans) ; à 11h et 16h30 dans la salle des fêtes, « De mes propres ailes », un spectacle interactif musical de chansons et marionnettes (de 0 à 6 ans). De 12h30 à 14h30, venez sous la tente écouter une histoire avec votre enfant. A 15h, dans l’église, 6 membres de la Lilann, vous surprendront avec une intervention sur les contes ( tout public, à partir de 8 ans). .

Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 28 77 19

