9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Axat
9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Axat jeudi 14 mai 2026.
Axat
9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE
Axat Aude
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le 9ème Festival des journée de la harpe se prolonge avec le concert de harpe Le Duo Maéva .
RDV à 18h dans la salle de la gare.
Tarifs 12 € sur place, 10 € en ligne sur www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante/evenements/9-eme-festival-des-journee-de-la-harpe-esperaza
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Axat 11140 Aude Occitanie +33 6 83 35 94 11
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English :
The 9th Harp Days Festival continues with the Duo Maéva harp concert.
See you at 6pm in the Salle de la Gare.
Prices: 12? on site, 10? online at www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante/evenements/9-eme-festival-des-journee-de-la-harpe-esperaza
L’événement 9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Axat a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises