Axat

9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE

Axat Aude

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le 9ème Festival des journée de la harpe se prolonge avec le concert de harpe Le Duo Maéva .

RDV à 18h dans la salle de la gare.

Tarifs 12 € sur place, 10 € en ligne sur www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante/evenements/9-eme-festival-des-journee-de-la-harpe-esperaza

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Axat 11140 Aude Occitanie +33 6 83 35 94 11

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English :

The 9th Harp Days Festival continues with the Duo Maéva harp concert.

See you at 6pm in the Salle de la Gare.

Prices: 12? on site, 10? online at www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante/evenements/9-eme-festival-des-journee-de-la-harpe-esperaza

L’événement 9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Axat a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises