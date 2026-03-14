9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Espéraza
9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Espéraza vendredi 24 avril 2026.
9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE
Espéraza Aude
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
2026-04-24
Cette édition met à l’honneur la culture irlandaise avec la présence du harpiste Dimitri Boekhoorn, invité pour une master-class et un concert, mais aussi des artistes régionaux.
Vendredi 24 avril
– à 20h Ouverture du festival Session Irlandaise animée par Sarah et Damien au Café St Anne de Couiza.
Samedi 25 avril
– de 09h30 à 17h Master class la harpe chante l’Irlande avec Dimitri Boekhoorn dans la salle Alibert d’ Espéraza.
– de 9h45 à 16h Stage d’initiation à la harpe avec Sara Evans dans la salle culturelle d’Espéraza.
-à 18h30 Concert de harpe avec Le Duo Soleynia dans la salle culturelle d’Espéraza.
– à 20h30 Bal trad. avec le Trio KERYDA dans la salle culturelle d’Espéraza.
Dimanche 26 avril
– à 15h30 Concert de harpe avec Dimitri Boekhoorn dans la salle culturelle d’Espéraza.
Espéraza 11260 Aude Occitanie +33 6 83 35 94 11
English :
This year’s event features Irish culture, with harpist Dimitri Boekhoorn invited for a master-class and concert, as well as regional artists.
Friday April 24th
– 8pm Festival opening Irish session hosted by Sarah and Damien at Couiza’s Café St Anne.
Saturday April 25th
– 09.30am to 5pm Master class the harp sings Ireland with Dimitri Boekhoorn at the Salle Alibert in Esperaza.
– 9.45am to 4pm Introductory harp course with Sara Evans in Espéraza’s Salle Culturel.
-6.30pm Harp concert with Le Duo Soleynia in Espéraza cultural hall.
– 8.30pm Traditional dance with Trio KERYDA in the Espéraza cultural hall.
Sunday April 26th
– 3:30 pm Harp concert with Dimitri Boekhoorn in the Espéraza cultural hall.
L’événement 9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Espéraza a été mis à jour le 2026-03-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises