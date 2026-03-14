9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE

Espéraza Aude

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Cette édition met à l’honneur la culture irlandaise avec la présence du harpiste Dimitri Boekhoorn, invité pour une master-class et un concert, mais aussi des artistes régionaux.

Vendredi 24 avril

– à 20h Ouverture du festival Session Irlandaise animée par Sarah et Damien au Café St Anne de Couiza.

Samedi 25 avril

– de 09h30 à 17h Master class la harpe chante l’Irlande avec Dimitri Boekhoorn dans la salle Alibert d’ Espéraza.

– de 9h45 à 16h Stage d’initiation à la harpe avec Sara Evans dans la salle culturelle d’Espéraza.

-à 18h30 Concert de harpe avec Le Duo Soleynia dans la salle culturelle d’Espéraza.

– à 20h30 Bal trad. avec le Trio KERYDA dans la salle culturelle d’Espéraza.

Dimanche 26 avril

– à 15h30 Concert de harpe avec Dimitri Boekhoorn dans la salle culturelle d’Espéraza.

Espéraza 11260 Aude Occitanie +33 6 83 35 94 11

English :

This year’s event features Irish culture, with harpist Dimitri Boekhoorn invited for a master-class and concert, as well as regional artists.

Friday April 24th

– 8pm Festival opening Irish session hosted by Sarah and Damien at Couiza’s Café St Anne.

Saturday April 25th

– 09.30am to 5pm Master class the harp sings Ireland with Dimitri Boekhoorn at the Salle Alibert in Esperaza.

– 9.45am to 4pm Introductory harp course with Sara Evans in Espéraza’s Salle Culturel.

-6.30pm Harp concert with Le Duo Soleynia in Espéraza cultural hall.

– 8.30pm Traditional dance with Trio KERYDA in the Espéraza cultural hall.

Sunday April 26th

– 3:30 pm Harp concert with Dimitri Boekhoorn in the Espéraza cultural hall.

L’événement 9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Espéraza a été mis à jour le 2026-03-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises