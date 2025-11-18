9ème festival du Cinéma Italien de Montélimar Le Teil Cruas Cinéma Les Templiers Montélimar
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-26
Tutti al cinema revient ! Cinéphiles et amoureux de la langue italienne vont être ravis plus de 30 films la plupart inédits ou en avant-premiere et des films du patrimoine classique les attendent.
Cinéma Les Templiers Cinéma Le Regain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 65 20 81 assofital@gmail.com
English :
Tutti al cinema is back! Cinephiles and lovers of the Italian language are in for a treat: more than 30 films, most of them new or previews, as well as classic heritage films, await them.
German :
Tutti al cinema ist wieder da! Cineasten und Liebhaber der italienischen Sprache werden begeistert sein: Mehr als 30 Filme, die meisten davon unveröffentlicht oder als Vorpremiere, und klassische Filme des Kulturerbes warten auf sie.
Italiano :
torna Tutti al cinema ! Per i cinefili e gli amanti della lingua italiana, oltre 30 film, la maggior parte dei quali nuovi o in anteprima, e i classici del passato.
Espanol :
¡Vuelve Tutti al cinema ! Los cinéfilos y amantes de la lengua italiana están de enhorabuena, con más de 30 películas, la mayoría novedades o preestrenos, así como clásicos del patrimonio.
