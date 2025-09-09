9ème Festival International de magie des Vosges Thaon-les-Vosges

Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Le Festival International de Magie des Vosges, créé en 2016 à la Rotonde de Thaon-les-Vosges, est devenu l’un des rendez-vous incontournables de la région. Chaque année, il réunit sur scène des magiciens, illusionnistes et mentalistes venus du monde entier pour offrir plus de deux heures de spectacle éblouissant. Grandes illusions, manipulations, quick-change, oiseaux et numéros interactifs se succèdent pour émerveiller petits et grands. Avec deux représentations dans une ambiance conviviale et familiale, le festival séduit plus de 1 600 spectateurs à chaque édition. Un événement unique, à ne pas manquer si vous voulez vivre la magie au plus près !Tout public

Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 892 39 01 00

English :

The Festival International de Magie des Vosges, created in 2016 at La Rotonde in Thaon-les-Vosges, has become one of the region?s not-to-be-missed events. Each year, it brings together magicians, illusionists and mentalists from all over the world to offer over two hours of dazzling entertainment. Grand illusions, manipulations, quick-change, birds and interactive acts follow one another to amaze young and old alike. With two performances in a friendly, family-friendly atmosphere, the festival attracts over 1,600 spectators each year. A unique event, not to be missed if you want to experience magic up close!

German :

Das Festival International de Magie des Vosges, das 2016 in der Rotonde in Thaon-les-Vosges ins Leben gerufen wurde, ist zu einem der unumgänglichen Treffen der Region geworden. Jedes Jahr versammelt es Zauberer, Illusionisten und Mentalisten aus der ganzen Welt auf der Bühne, um mehr als zwei Stunden lang ein fulminantes Spektakel zu bieten. Große Illusionen, Manipulationen, Quick-Change, Vögel und interaktive Nummern folgen aufeinander, um Groß und Klein in Staunen zu versetzen. Mit zwei Aufführungen in einer freundlichen und familiären Atmosphäre begeistert das Festival jedes Mal mehr als 1 600 Zuschauer. Ein einzigartiges Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten, wenn Sie die Magie hautnah erleben möchten!

Italiano :

Il Festival International de Magie des Vosges, nato nel 2016 alla Rotonde di Thaon-les-Vosges, è diventato uno degli eventi imperdibili della regione. Ogni anno, riunisce maghi, illusionisti e mentalisti da tutto il mondo per mettere in scena uno spettacolo abbagliante di due ore. Grandi illusioni, manipolazioni, cambi rapidi, uccelli e numeri interattivi si susseguono per stupire grandi e piccini. Con due spettacoli in un’atmosfera amichevole e familiare, il festival attira ogni anno oltre 1.600 spettatori. Un evento unico, da non perdere se volete vivere la magia da vicino!

Espanol :

El Festival Internacional de Magia de los Vosgos, creado en 2016 en la Rotonde de Thaon-les-Vosges, se ha convertido en una de las citas ineludibles de la región. Cada año, reúne a magos, ilusionistas y mentalistas de todo el mundo para ofrecer un deslumbrante espectáculo de dos horas. Grandes ilusiones, manipulaciones, cambios rápidos, pájaros y actos interactivos se suceden para asombrar a grandes y pequeños. Con dos representaciones en un ambiente agradable y familiar, el festival atrae cada año a más de 1.600 espectadores. Un acontecimiento único, que no debe perderse si quiere vivir la magia de cerca

L’événement 9ème Festival International de magie des Vosges Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2025-09-09 par OT EPINAL ET SA REGION