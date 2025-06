9ÈME FESTIVAL MUSIQUE ET VIN Restinclières 21 juin 2025 07:00

Hérault

9ÈME FESTIVAL MUSIQUE ET VIN Restinclières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le Village de Restinclières présente le 9ème Festival Musique et Vin le samedi 21 Juin

PROGRAMME

Place de la Mairie (maison pour tous en cas de pluie)

À partir de 19h30 Musique & Vin

19h45 El Sol de Espana

20h45 DJ LUDO Event

RESTAURATION

Traiteur Morgane Hamburgers

Traiteur Saveur Camarguaise :

Sèche plancha, huîtres, brochettes magret

Association 123 soleil et les Vaillants Desserts

Caves présentes

Mas Arcay, St Geniès, Haut Courchamp, Domaine Guinand .

Restinclières 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 86 60 02

English :

The Village of Restinclières presents the 9th Music and Wine Festival on Saturday, June 21

German :

Das Dorf Restinclières präsentiert das 9. Musik- und Weinfestival am Samstag, den 21. Juni

Italiano :

Il villaggio di Restinclières presenta la 9a edizione della Festa della Musica e del Vino sabato 21 giugno

Espanol :

El pueblo de Restinclières presenta el 9º Festival de Música y Vino el sábado 21 de junio

