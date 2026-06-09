Canenx-et-Réaut

9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande

Eglise Canenx-et-Réaut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

9ème Festival Partir en Livre (La grande fête du livre pour la jeunesse mais pas que…) sur neuf communes du 7 au 17 juillet 2026 en partenariat avec le Réseau des Médiathèques du territoire et les communes de Sore, Labrit, Luglon, Commensacq, Canenx et Réaut, Saugnac et Muret, Pissos, Escource et Labouheyre.

Au programme à CANENX ET REAUT Samedi 11 juillet 18h00

Rendez-vous à l’église pour un spectacle de contes Tout Public avec Claire Péricard

Tout Public

Le Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande est organisé dans le cadre de la programmation culturelle de la CCCHL en partenariat avec le Réseau des Médiathèques du territoire et les communes accueillantes. Le festival est soutenu par le Département des Landes et le Centre National du Livre. .

Eglise Canenx-et-Réaut 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 05 05

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English : 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande

L’événement 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Canenx-et-Réaut a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande