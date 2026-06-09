Informations pratiques

Commensacq

9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande

Base de Loisirs Mexico ( route de Sabres Commensacq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

9ème Festival Partir en Livre sur neuf communes du 7 au 17 juillet 2026 en partenariat avec le Réseau des Médiathèques du territoire et les communes de Sore, Labrit, Luglon, Commensacq, Canenx et Réaut, Saugnac et Muret, Pissos, Escource et Labouheyre.

Au programme à la Base de Loisirs de MEXICO à Commensacq (route de Sabres)

14h/18h: Atelier Arts Plastiques avec Bengkel, Animation BD avec l’auteur Patrick Goulesque, coin médiathèque, librairie, dédicaces, Ludobus.

15h Spectacle de la Cie Ma Fabrique à Mots

Tout Public. Salle des fêtes de Commensacq en cas de pluie

Le Festival Partir en Livre en Cœur Haute Lande est organisé dans le cadre de la programmation culturelle de la CCCHL en partenariat avec le Réseau des Médiathèques du territoire, soutenu par le Département des Landes et labellisé par le Centre National du Livre .

Base de Loisirs Mexico ( route de Sabres Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 05 05

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English : 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande

L’événement 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Commensacq a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur Haute Lande