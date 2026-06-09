Bazoches-sur-le-Betz

9ème Festival Rétro

Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

9ème Festival Rétro de Bazoches-sur-le-Betz !

9ème Festival Rétro de Bazoches-sur-le-Betz ! Concerts en live gratuits, organisé par la Mairie de Bazoches-sur-le-Betz .

Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 81 62

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English :

8th Bazoches-sur-le-Betz Retro Festival!

L’événement 9ème Festival Rétro Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-06-23 par OT 3CBO