9ème Festival Rétro Bazoches-sur-le-Betz
9ème Festival Rétro Bazoches-sur-le-Betz vendredi 3 juillet 2026.
Bazoches-sur-le-Betz
9ème Festival Rétro
Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
9ème Festival Rétro de Bazoches-sur-le-Betz !
9ème Festival Rétro de Bazoches-sur-le-Betz ! Concerts en live gratuits, organisé par la Mairie de Bazoches-sur-le-Betz .
Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 81 62
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English :
8th Bazoches-sur-le-Betz Retro Festival!
L’événement 9ème Festival Rétro Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-06-23 par OT 3CBO