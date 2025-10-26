9ème Fête des Plantes, du Jardin et de la Nature Salle des Congrès du Chatelard Saint-Junien

Ne manquez pas à Saint-Junien la 9ᵉ édition de la Fête des plantes, du Jardin et de la Nature ! À la salle des Congrès du Châtelard, plus de 150 exposants passionnés vous attendent pépiniéristes, artisans, créateurs de décoration de jardin… Une belle occasion de dénicher plantes rares, idées originales et conseils avisés pour embellir vos extérieurs. La journée sera rythmée par des animations et expositions, une découverte de la faune et de la flore, sans oublier des balades nature.

Côté saveurs, terroir et restauration seront aussi au rendez-vous pour régaler petits et grands. L’ambiance promet d’être chaleureuse et conviviale, parfaite pour une sortie en famille ou entre amis. Entrée 2 € (gratuite pour les moins de 16 ans). Venez célébrer la nature dans toute sa richesse ! .

Salle des Congrès du Chatelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 26 29 alainlebegue@sfr.fr

