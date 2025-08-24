9ème Fête du Verre Bayel
9ème Fête du Verre Bayel dimanche 24 août 2025.
9ème Fête du Verre
2 rue Belle Verrière Bayel Aube
L’Association Patrimoine et Culture de Bayel (A.P.C.B.) fête la Saint Laurent, patron des verriers le dimanche 24 août de 10h à 18h.
Rendez-vous dans la cour de la manufacture des Cristalleries royales de Champagne.
Au programme
Marché des artisans des métiers du verre
Visites des différents ateliers du temps de la manufacture
Exposition photos « hors les murs »
Tombola
Foodtruck, glacier et bar à champagne
Venez découvrir les artisans
Manolo Rodriguez, maître verrier au Musée du Cristal de Bayel et l’atelier du verre
Henri Piubello, tailleur de cristal
Claudie Lanoux, peinture sur verre
Ludovic Vadot, métiers de la forge
Stand de l’Office de Tourisme de la Côte des Bar
Stand de l’Outil en main
Exposition « Bayel hors les murs » imaginée et conçue par le photographe amateur Jean-Philippe Pagniez, elle retrace, sous forme de cubes, tout le patrimoine industriel, des lieux insolites surprenants, des pièces oubliées, du matériel abandonné et montre l’empreinte des hommes qui ont œuvré au sein de cette cristallerie.
Entrée gratuite de 10h à 18h .
2 rue Belle Verrière Bayel 10310 Aube Grand Est +33 6 71 56 25 43 apcb.bayel@gmail.com
