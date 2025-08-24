9ème Fête du Verre Bayel

9ème Fête du Verre Bayel dimanche 24 août 2025.

9ème Fête du Verre

2 rue Belle Verrière Bayel Aube

L’Association Patrimoine et Culture de Bayel (A.P.C.B.) fête la Saint Laurent, patron des verriers le dimanche 24 août de 10h à 18h.

Rendez-vous dans la cour de la manufacture des Cristalleries royales de Champagne.

Au programme

Marché des artisans des métiers du verre

Visites des différents ateliers du temps de la manufacture

Exposition photos « hors les murs »

Tombola

Foodtruck, glacier et bar à champagne

Venez découvrir les artisans

Manolo Rodriguez, maître verrier au Musée du Cristal de Bayel et l’atelier du verre

Henri Piubello, tailleur de cristal

Claudie Lanoux, peinture sur verre

Ludovic Vadot, métiers de la forge

Stand de l’Office de Tourisme de la Côte des Bar

Stand de l’Outil en main

Exposition « Bayel hors les murs » imaginée et conçue par le photographe amateur Jean-Philippe Pagniez, elle retrace, sous forme de cubes, tout le patrimoine industriel, des lieux insolites surprenants, des pièces oubliées, du matériel abandonné et montre l’empreinte des hommes qui ont œuvré au sein de cette cristallerie.

Entrée gratuite de 10h à 18h .

2 rue Belle Verrière Bayel 10310 Aube Grand Est +33 6 71 56 25 43 apcb.bayel@gmail.com

