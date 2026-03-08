’ -9ÈME FOULÉE DU LIBRON

Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

La 9ème Foulée du Libron invite coureurs confirmés et amateurs à partager un grand moment de running à Boujan-sur-Libron

Cette manifestation sportive, devenue un temps fort local, met à l’honneur le plaisir de courir dans une ambiance dynamique et chaleureuse. L’évènement s’adresse aussi bien aux compétiteurs en quête de performance qu’aux joggeurs souhaitant relever un défi personnel ou simplement participer à une matinée sportive en famille ou entre amis.

Au-delà de la course, Bouj’an Courant est un moment de rassemblement placé sous le signe du dépassement de soi, du partage et de la convivialité.

Déguisement conseillés. Paella offerte aux participants. .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 9th Foulée du Libron invites experienced runners and amateurs to share a great moment of running in Boujan-sur-Libron

L’événement ’ -9ÈME FOULÉE DU LIBRON Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34