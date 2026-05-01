Boujan-sur-Libron

9ÈME FOULÉES DU LIBRON BOUJ’AN COURANT

Arènes Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Dans une ambiance festive, un seul mot d’ordre venez nombreux, en famille, entre amis et avec le sourire ! Déguisements conseillés et paëlla offerte aux participants !

A l’initiative de la Ville de Boujan sur Libron, avec le concours de l’Agglomération Béziers Méditerranée, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, cette neuvième édition des Foulées du Libron Bouj’An Courant propose 3 courses enfants, un 5 km et un 10 km.

Horaires

9h15 Départ courses enfants (non chronométrées et gratuites)

10h00 Départs des 5 et 10 km .

Arènes Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

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English : 9ÈME FOULÉES DU LIBRON BOUJ’AN COURANT

In a festive atmosphere, one watchword: come in numbers, with family, friends and a smile on your face! Disguises recommended and paella offered to participants!

L’événement 9ÈME FOULÉES DU LIBRON BOUJ’AN COURANT Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 HERAULT SPORT