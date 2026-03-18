9ème gala d’accordéon Salle des Fêtes de Vonnas Vonnas

9ème gala d’accordéon Salle des Fêtes de Vonnas Vonnas samedi 30 mai 2026.

9ème gala d’accordéon

Salle des Fêtes de Vonnas Rue du Vernay Vonnas Ain

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 19:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Gala d’accordéon
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Salle des Fêtes de Vonnas Rue du Vernay Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 88 88 25  bernarddaujat@hotmail.com

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English :

Accordion gala

L’événement 9ème gala d’accordéon Vonnas a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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