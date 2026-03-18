9ème gala d’accordéon Salle des Fêtes de Vonnas Vonnas

9ème gala d’accordéon

Salle des Fêtes de Vonnas Rue du Vernay Vonnas Ain

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Gala d’accordéon

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Salle des Fêtes de Vonnas Rue du Vernay Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 88 88 25 bernarddaujat@hotmail.com

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English :

Accordion gala

L’événement 9ème gala d’accordéon Vonnas a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle