9ème gala d’accordéon Salle des Fêtes de Vonnas Vonnas
9ème gala d’accordéon Salle des Fêtes de Vonnas Vonnas samedi 30 mai 2026.
9ème gala d’accordéon
Salle des Fêtes de Vonnas Rue du Vernay Vonnas Ain
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 19:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Gala d’accordéon
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Salle des Fêtes de Vonnas Rue du Vernay Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 88 88 25 bernarddaujat@hotmail.com
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English :
Accordion gala
L’événement 9ème gala d’accordéon Vonnas a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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