9ème grand rassemblement de véhicules de collection et 23ème bourse d’échange pièces Auto-Moto

12 avenue de la Résistance Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’AMAV en fête avec son 9ème grand rassemblement Auto-Moto de véhicules de collection et sa 23ème bourse d’échange de pièces Auto-Moto sur le parking du Musée de l’Automobile et l’Intermarché de Valençay.

Animation et restauration sur place. Tombola. Visitez malin entrée du musée 5 € au lieu de 7.50 €. .

12 avenue de la Résistance Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 07 74 amav@laposte.net

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English :

AMAV celebrates with its 7th large-scale gathering of classic cars and motorcycles, and its 21st car and motorcycle parts exchange in the parking lot of the Musée de l’Automobile and the Valençay Intermarché.

L’événement 9ème grand rassemblement de véhicules de collection et 23ème bourse d’échange pièces Auto-Moto Valençay a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pays de Valençay