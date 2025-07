9ème International de pétanque Métropole Nice Côte d’Azur Nice

9ème International de pétanque Métropole Nice Côte d’Azur Nice vendredi 1 août 2025.

9ème International de pétanque Métropole Nice Côte d’Azur

Place Masséna, Promenade des Anglais, Boulodromes Nice Alpes-Maritimes

Début : Samedi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03

En collaboration avec la Ville de Nice, le Cercle Artistique et Sportif des Eaux organise le 9e International de Pétanque Métropole Nice Côte d’Azur.

Place Masséna, Promenade des Anglais, Boulodromes Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 48 51 05 14 patrick.bailet@orange.fr

English : 9ème International de pétanque Métropole Nice Côte d’Azur

In collaboration with the City of Nice, the Cercle Artistique et Sportif des Eaux is organizing the 9th International Pétanque Métropole Nice Côte d’Azur.

German : 9ème International de pétanque Métropole Nice Côte d’Azur

In Zusammenarbeit mit der Stadt Nizza veranstaltet der Cercle Artistique et Sportif des Eaux das 9. Internationale Pétanque-Spiel Métropole Nice Côte d’Azur.

Italiano : 9ème International de pétanque Métropole Nice Côte d’Azur

In collaborazione con la Città di Nizza, il Cercle Artistique et Sportif des Eaux organizza il 9° Internazionale di Pétanque Métropole Nice Côte d’Azur.

Espanol : 9ème International de pétanque Métropole Nice Côte d’Azur

En colaboración con el Ayuntamiento de Niza, el Cercle Artistique et Sportif des Eaux organiza el 9º Torneo Internacional de Petanca Métropole Nice Côte d’Azur.

