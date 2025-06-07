Marché de producteurs et d’artisans de Montluçon Tourisme Montluçon

Place Édouard Piquand Montluçon Allier

L’office de tourisme vous propose de (re)découvrir le savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux, dans une ambiance estivale et à l’ombre du château des ducs de Bourbon.

Place Édouard Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

English :

The tourist office invites you to (re)discover the skills of our local craftsmen and producers, in a summer atmosphere and in the shadow of the Château des Ducs de Bourbon.

German :

Das Fremdenverkehrsamt lädt Sie ein, das Know-how unserer lokalen Handwerker und Produzenten (wieder) zu entdecken, in einer sommerlichen Atmosphäre und im Schatten des Schlosses der Herzöge von Bourbon.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo vi invita a (ri)scoprire le abilità dei nostri artigiani e produttori locali, in un’atmosfera estiva e all’ombra del Castello dei Duchi di Borbone.

Espanol :

La Oficina de Turismo le invita a (re)descubrir los oficios de nuestros artesanos y productores locales, en un ambiente estival y a la sombra del Castillo de los Duques de Borbón.

