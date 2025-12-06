9ÈME MARCHÉ DE NOËL BIO Ramilles Mende

9ÈME MARCHÉ DE NOËL BIO

Ramilles Espace Wunsiedel Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le magasin Biocoop vous invite à son marché de Noël bio !

Venez à la rencontre de nos producteurs bio et locaux et découvrir l’artisanat équitable.

9ème édition enrichie avec + de 45 exposants, de la musique, des spectacles et des animations.

Agissons ensemble pour changer le monde.

Le magasin Biocoop vous invite à son marché de Noël bio !

Venez à la rencontre de nos producteurs bio et locaux et découvrir l’artisanat équitable.

9ème édition enrichie avec + de 45 exposants, de la musique, des spectacles et des animations.

Comme les années précédentes, il aura lieu à l’espace Wunsiedel (terrain de sable derrière le parking d’Hyper U à Mende) au soleil !

Nous tenons à proposer le même concept

Vive les producteurs bio et locaux et l’artisanat équitable ! Vive la musique ! Vive la magie de Noël & Vive la fête !

Restauration bio et locale disponible sur place!

Nous vous invitons à venir célébrer avec nous ce moment de joie et partage.

Agissons ensemble pour changer le monde. .

Ramilles Espace Wunsiedel Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 98 57 biocoop.mende@orange.fr

English :

The Biocoop store invites you to its organic Christmas market!

Come and meet our local organic producers and discover fair-trade crafts.

9th edition enriched with over 45 exhibitors, music, shows and entertainment.

Let’s work together to change the world.

German :

Der Biocoop-Laden lädt Sie zu seinem Bio-Weihnachtsmarkt ein!

Treffen Sie unsere biologischen und lokalen Produzenten und entdecken Sie das faire Kunsthandwerk.

9. Ausgabe bereichert mit + 45 Ausstellern, Musik, Shows und Animationen.

Lassen Sie uns gemeinsam handeln, um die Welt zu verändern.

Italiano :

Biocoop vi invita al suo mercatino di Natale biologico!

Venite a conoscere i nostri produttori biologici e locali e a scoprire l’artigianato equo e solidale.

la nona edizione si arricchisce di oltre 45 espositori, musica, spettacoli e intrattenimento.

Lavoriamo insieme per cambiare il mondo.

Espanol :

¡Biocoop te invita a su mercado ecológico de Navidad!

Venga a conocer a nuestros productores ecológicos y locales y descubra la artesanía de comercio justo.

la 9ª edición se enriquece con más de 45 expositores, música, espectáculos y entretenimiento.

Trabajemos juntos para cambiar el mundo.

L’événement 9ÈME MARCHÉ DE NOËL BIO Mende a été mis à jour le 2025-11-07 par 48-OT Mende