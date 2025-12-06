9ÈME MARCHÉ DE NOËL BIO Ramilles Mende
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Le magasin Biocoop vous invite à son marché de Noël bio !
Venez à la rencontre de nos producteurs bio et locaux et découvrir l’artisanat équitable.
9ème édition enrichie avec + de 45 exposants, de la musique, des spectacles et des animations.
Comme les années précédentes, il aura lieu à l’espace Wunsiedel (terrain de sable derrière le parking d’Hyper U à Mende) au soleil !
Nous tenons à proposer le même concept
Vive les producteurs bio et locaux et l’artisanat équitable ! Vive la musique ! Vive la magie de Noël & Vive la fête !
Restauration bio et locale disponible sur place!
Nous vous invitons à venir célébrer avec nous ce moment de joie et partage.
Agissons ensemble pour changer le monde. .
Ramilles Espace Wunsiedel Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 98 57 biocoop.mende@orange.fr
English :
The Biocoop store invites you to its organic Christmas market!
Come and meet our local organic producers and discover fair-trade crafts.
9th edition enriched with over 45 exhibitors, music, shows and entertainment.
Let’s work together to change the world.
German :
Der Biocoop-Laden lädt Sie zu seinem Bio-Weihnachtsmarkt ein!
Treffen Sie unsere biologischen und lokalen Produzenten und entdecken Sie das faire Kunsthandwerk.
9. Ausgabe bereichert mit + 45 Ausstellern, Musik, Shows und Animationen.
Lassen Sie uns gemeinsam handeln, um die Welt zu verändern.
Italiano :
Biocoop vi invita al suo mercatino di Natale biologico!
Venite a conoscere i nostri produttori biologici e locali e a scoprire l’artigianato equo e solidale.
la nona edizione si arricchisce di oltre 45 espositori, musica, spettacoli e intrattenimento.
Lavoriamo insieme per cambiare il mondo.
Espanol :
¡Biocoop te invita a su mercado ecológico de Navidad!
Venga a conocer a nuestros productores ecológicos y locales y descubra la artesanía de comercio justo.
la 9ª edición se enriquece con más de 45 expositores, música, espectáculos y entretenimiento.
Trabajemos juntos para cambiar el mundo.
