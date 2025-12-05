9ème Marché de Saint-Nicolas rue Paul Strauss Ronchamp
9ème Marché de Saint-Nicolas rue Paul Strauss Ronchamp vendredi 5 décembre 2025.
9ème Marché de Saint-Nicolas
rue Paul Strauss La Filature Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Le Marché de Saint-Nicolas revient à La Filature de Ronchamp !
Une soirée riche en animations le vendredi 5 décembre . Ca va être copieux et en plus c’est gratuit !!!
17h 22h Marché artisanal
17h 20h Atelier origami
17h30 Distribution de papillotes avec Saint Nicolas
18h15 Spectacle avec Lorenzo Le Saltimbanque
19h15 Concours du + gros mangeur de clémentines
20h Ad’Line , Aurelle Key et @Alex Bianchi
Restauration sur place ou à emporter avec Chez Xavier (réservation au 03 84 63 50 82) qui prépare en direct une délicieuse tartiflette
Buvette avec La Brasserie des Belles Filles .
rue Paul Strauss La Filature Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 ronchamptourisme@gmail.com
English : 9ème Marché de Saint-Nicolas
German : 9ème Marché de Saint-Nicolas
Italiano :
Espanol :
L’événement 9ème Marché de Saint-Nicolas Ronchamp a été mis à jour le 2025-10-22 par RONCHAMP TOURISME