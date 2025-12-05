9ème Marché de Saint-Nicolas rue Paul Strauss Ronchamp

9ème Marché de Saint-Nicolas

rue Paul Strauss La Filature Ronchamp Haute-Saône

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

Le Marché de Saint-Nicolas revient à La Filature de Ronchamp !

Une soirée riche en animations le vendredi 5 décembre . Ca va être copieux et en plus c’est gratuit !!!

17h 22h Marché artisanal

17h 20h Atelier origami

17h30 Distribution de papillotes avec Saint Nicolas

18h15 Spectacle avec Lorenzo Le Saltimbanque

19h15 Concours du + gros mangeur de clémentines

20h Ad’Line , Aurelle Key et @Alex Bianchi

Restauration sur place ou à emporter avec Chez Xavier (réservation au 03 84 63 50 82) qui prépare en direct une délicieuse tartiflette

Buvette avec La Brasserie des Belles Filles .

