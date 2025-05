9ème montée historique – Bourbach-le-Haut, 17 mai 2025 14:00, Bourbach-le-Haut.

Haut-Rhin

9ème montée historique route Joffre Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

2025-05-18

Démonstration en côte de véhicules anciens et de compétition, sur route sécurisée et fermée.

Démonstration en côte de véhicules anciens et de compétition, sur route sécurisée et fermée. Cette course non chronométrée est réservée aux véhicules de 30 ans et plus, avec quelques petites exceptions pour les autos de plus de 25 ans. EUR.

route Joffre

Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est monteehistorique.bourbach@gmail.com

English :

Demonstration of vintage and competition vehicles on a secured and closed road.

German :

Bergauf-Demonstration von Oldtimern und Rennfahrzeugen auf einer gesicherten und geschlossenen Straße.

Italiano :

Dimostrazione di arrampicata di veicoli d’epoca e da competizione, su una strada sicura e chiusa.

Espanol :

Demostración de ascenso de vehículos antiguos y de competición, en una carretera segura y cerrada.

L’événement 9ème montée historique Bourbach-le-Haut a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay