9ème Montgolfiade de Chartres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-12

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-12

La Montgolfiade de Chartres, un somptueux ballet aéronautique unique et incontournable en Eure-et-Loir, qui réunit des aéronautes de France et d’Europe durant 3 jours. Venez observer les décollages de plus d’une vingtaine d’aéronefs.

Les pilotes et les équipages font le spectacle, à travers 5 décollages réservés aux partenaires (aucun vol passager n’est organisé), pour le plaisir captif des petits et des grands. Initialement conçu pour ne vivre qu’une seule fois, ce rendez-vous, par l’effervescence qu’il dégage va proposer sa 9ème édition en 2025 ! L’ensemble des équipages, dans le respect de l’environnement, vol en silence au gré du vent, à l’aide d’un biogaz (carburant non polluant). .

41 chemin du Grand Gibet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The Chartres Montgolfiade, a unique aeronautical ballet not to be missed in Eure-et-Loir, brings together aeronauts from France and Europe for 3 days. Come and watch the take-offs of over twenty aircraft.

German :

Die Montgolfiade de Chartres ist ein einzigartiges und unumgängliches Luftballett im Departement Eure-et-Loir, bei dem Luftschiffer aus Frankreich und Europa drei Tage lang zusammenkommen. Beobachten Sie die Starts von mehr als zwanzig Luftfahrzeugen.

Italiano :

La Montgolfiade di Chartres, un balletto aeronautico unico e imperdibile nell’Eure-et-Loir, riunisce per 3 giorni aeronauti provenienti da tutta la Francia e dall’Europa. Venite ad assistere al decollo di oltre venti velivoli.

Espanol :

La Montgolfiade de Chartres, ballet aeronáutico único e ineludible en Eure-et-Loir, reúne durante 3 días a aeronautas de toda Francia y Europa. Venga a ver despegar a más de veinte aviones.

L’événement 9ème Montgolfiade de Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-07-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES