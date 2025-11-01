9ème Nuit du Jeu Quai des Mariniers Nevers

Quai des Mariniers Grande salle des Eduens Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2025-11-01 16:00:00

2025-11-01

Déjà 9 ans que la Nuit du Jeu réunit petits et grands autour du plaisir de jouer !

À l’occasion de cette 9ème édition, nous vous donnons rendez-vous le samedi 1er novembre 2025, de 16 h à minuit, dans la grande salle des Éduens à Nevers.

Tout au long de la soirée, vous pourrez découvrir et redécouvrir une grande variété d’activités des jeux de plateau modernes et accessibles, des jeux traditionnels en bois qui rappellent les classiques intemporels, des jeux vidéo pour les amateurs de nouvelles technologies, ainsi que de nombreuses animations pour rythmer l’événement. Des tournois de jeux de plateau seront également organisés pour celles et ceux qui souhaitent relever des défis et tenter de remporter la victoire.

L’entrée est fixée à seulement 2 €, et reste gratuite pour les moins de 12 ans. Une buvette sera à votre disposition tout au long de la soirée pour partager un moment convivial entre deux parties.

Venez nombreux pour célébrer avec nous cette nouvelle édition festive et chaleureuse de la Nuit du Jeu ! .

Quai des Mariniers Grande salle des Eduens Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 72 27 85 conservatoiredujeu@yahoo.fr

