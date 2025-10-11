9ÈME NUIT MALGACHE La Grande-Motte

9ÈME NUIT MALGACHE

34 Avenue du Golf La Grande-Motte Hérault

Tarif : 40 – 40 – EUR

350 élèves mangent ainsi pendant les 5 jours de classe de la semaine. Pour la plupart, c’est le seul repas de la journée !

40 €, c’est le coût de la cantine pour un élève pendant toute l’année scolaire !

L’Association Zazakely Alasora a pour vocation de favoriser la scolarisation et de veiller à la santé des enfants du village d’Ambodivondava, commune d’Alasora proche de Tananarive.

En 2008, AZA a financé l’agrandissement de l’école primaire qui compte maintenant 8 salles de classe et 14 enseignants.

Un grand MERCI pour votre solidarité .

34 Avenue du Golf La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie +33 6 86 42 43 80

English :

350 students eat during the 5 school days of the week. For most, it’s the only meal of the day!

40? is the cost of the canteen for one pupil for the whole school year!

German :

350 Schüler essen so während der fünf Schultage in der Woche. Für die meisten ist es die einzige Mahlzeit am Tag!

40 ? kostet die Kantine für einen Schüler während des gesamten Schuljahres!

Italiano :

350 alunni mangiano in questo modo durante i 5 giorni scolastici della settimana. Per molti è l’unico pasto della giornata!

40 è il costo della mensa per un alunno durante tutto l’anno scolastico!

Espanol :

350 alumnos comen así durante los 5 días lectivos de la semana. Para la mayoría, ¡es la única comida del día!

¡40 es el coste del comedor para un alumno durante todo el curso escolar!

