9ème Printemps du Timbre Ferme des Ilets Montluçon samedi 28 février 2026.
Le Groupement Philatélique Montluçonnais organise le 9ème Printemps du Timbre. Une exposition sur le thème des 50 ans de l’école de Gendarmerie de Montluçon.
Ferme des Ilets 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 93 27 45 gpmcontact@orange.fr
English :
The Groupement Philatélique Montluçonnais organizes the 9th Printemps du Timbre. An exhibition on the theme of the 50th anniversary of the Montluçon Gendarmerie School.
