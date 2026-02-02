9ème Printemps du Timbre Ferme des Ilets Montluçon

9ème Printemps du Timbre

Ferme des Ilets 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Le Groupement Philatélique Montluçonnais organise le 9ème Printemps du Timbre. Une exposition sur le thème des 50 ans de l’école de Gendarmerie de Montluçon.

.

Ferme des Ilets 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 93 27 45 gpmcontact@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Groupement Philatélique Montluçonnais organizes the 9th Printemps du Timbre. An exhibition on the theme of the 50th anniversary of the Montluçon Gendarmerie School.

L’événement 9ème Printemps du Timbre Montluçon a été mis à jour le 2026-01-30 par Montluçon Tourisme