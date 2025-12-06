9ème rallye régional de Pont-L’Évêque Pont-l’Évêque

9ème rallye régional de Pont-L’Évêque

Communauté de Communes Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

9ème Rallye de Pont-l’Évêque et 3e Rallye de Pont l’Évêque VHC.

L’épreuve est ouverte au voiture moderne et VHC. Le parc fermé se situera sur la place du marché couvert dans le centre ville de Pont-l’Évêque.

Communauté de Communes Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

English : 9ème rallye régional de Pont-L’Évêque

9th Rallye de Pont-l?Évêque and 3rd Rallye de Pont l?Évêque VHC.

The event is open to modern and VHC cars. The closed park will be located on the covered market square in Pont-l?Évêque town center.

German : 9ème rallye régional de Pont-L’Évêque

9. Rallye de Pont-l’Évêque und 3. Rallye de Pont l’Évêque VHC.

Die Veranstaltung ist offen für moderne Fahrzeuge und VHC. Der Parc Fermé befindet sich auf dem Platz der Markthalle im Stadtzentrum von Pont-l’Évêque.

Italiano :

9° Rallye de Pont-l’Évêque e 3° Rallye de Pont l’Évêque VHC.

L’evento è aperto alle auto moderne e VHC. Il parco chiuso sarà situato nella piazza del mercato coperto nel centro di Pont-l’Évêque.

Espanol :

9º Rallye de Pont-l’Évêque y 3º Rallye de Pont l’Évêque VHC.

El evento está abierto a coches modernos y VHC. El parque cerrado estará situado en la plaza cubierta del mercado, en el centro de la ciudad de Pont-l’Évêque.

L’événement 9ème rallye régional de Pont-L’Évêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Terre d’Auge Tourisme