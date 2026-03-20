9ème Rallye Touristique Rallye du vin, fruit de la vigne… et du travail des hommes Mairie Pouant

9ème Rallye Touristique Rallye du vin, fruit de la vigne… et du travail des hommes

Mairie 3 Place Jean Catin Pouant Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le 9ème rallye touristique de Pouant, une journée conviviale en équipage de 4 à 5 personnes, agrémentée de jeux, d’énigmes, pour découvrir le patrimoine d’une ville ou d’un village, suivi d’un pique-nique près d’un joli château, …

Organisée par l’association Loisirs Pouantais et la mairie de Pouant

Participation: 5 euros par adulte et enfant de plus de 10 ans

Inscriptions avant le 25 mars 2026

Renseignements auprès de la mairie contact@pouant.fr ou 05 49 22 50 62 .

Mairie 3 Place Jean Catin Pouant 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 50 62 contact@pouant.fr

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English : 9ème Rallye Touristique Rallye du vin, fruit de la vigne… et du travail des hommes

L’événement 9ème Rallye Touristique Rallye du vin, fruit de la vigne… et du travail des hommes Pouant a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais