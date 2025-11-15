9ème rencontre des Arts divinatoires et bien-être Salle des fêtes Saint-Sornin
9ème rencontre des Arts divinatoires et bien-être
Salle des fêtes 10 rue de la Seigneurie Saint-Sornin Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-16 18:30:00
2025-11-15
L’association Saint-Sornin accueille vous invite aux 9ème rencontres des arts divinatoires et bien-être.
Conférences gratuites.
Salle des fêtes 10 rue de la Seigneurie Saint-Sornin 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 70 49 53
English : 9th meeting of Divinatory Arts and Well-Being
The Saint-Sornin association invites you to the 9th meeting of divinatory arts and well-being.
Free lectures.
German : 9. Treffen für Wahrsagekunst und Wellness
Der Verein Saint-Sornin accueille lädt Sie zum 9. Treffen der Wahrsagekünste und des Wohlbefindens ein.
Kostenlose Vorträge.
Italiano :
L’associazione Saint-Sornin vi invita al 9° incontro di arti divinatorie e benessere.
Conferenze gratuite.
Espanol : 9º encuentro de Artes Divinatorias y Bienestar
La asociación Saint-Sornin le invita al 9º encuentro de artes adivinatorias y bienestar.
Conferencias gratuitas.
