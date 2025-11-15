9ème rencontre des Arts divinatoires et bien-être Salle des fêtes Saint-Sornin

9ème rencontre des Arts divinatoires et bien-être

Salle des fêtes 10 rue de la Seigneurie Saint-Sornin Charente-Maritime

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

2025-11-15

L’association Saint-Sornin accueille vous invite aux 9ème rencontres des arts divinatoires et bien-être.

Conférences gratuites.

English : 9th meeting of Divinatory Arts and Well-Being

The Saint-Sornin association invites you to the 9th meeting of divinatory arts and well-being.

Free lectures.

German : 9. Treffen für Wahrsagekunst und Wellness

Der Verein Saint-Sornin accueille lädt Sie zum 9. Treffen der Wahrsagekünste und des Wohlbefindens ein.

Kostenlose Vorträge.

Italiano :

L’associazione Saint-Sornin vi invita al 9° incontro di arti divinatorie e benessere.

Conferenze gratuite.

Espanol : 9º encuentro de Artes Divinatorias y Bienestar

La asociación Saint-Sornin le invita al 9º encuentro de artes adivinatorias y bienestar.

Conferencias gratuitas.

