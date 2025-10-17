9ème Salon Antiquités et Belle Brocante Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

9ème Salon Antiquités et Belle Brocante Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes vendredi 17 octobre 2025.

9ème Salon Antiquités et Belle Brocante

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Le 9 ème Salon des Antiquités et Belle Brocante est proposé par le Rotary Club de Saintes au profit de ses actions caritatives, en particulier cette année pour l’association d’insertion des jeunes ( Le SAS ).

.

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 77 57 50

English :

The 9 th Salon des Antiquités et Belle Brocante is organized by the Rotary Club of Saintes in aid of its charitable activities, and in particular this year for the youth integration association Le SAS.

German :

Der 9. Salon des Antiquités et Belle Brocante wird vom Rotary Club Saintes zugunsten seiner Wohltätigkeitsprojekte veranstaltet, in diesem Jahr insbesondere für den Verein zur Eingliederung von Jugendlichen ( Le SAS ).

Italiano :

Il 9° Salon des Antiquités et Belle Brocante è organizzato dal Rotary Club di Saintes a favore delle sue attività di beneficenza, in particolare quest’anno a favore dell’associazione di integrazione giovanile Le SAS.

Espanol :

El 9º Salon des Antiquités et Belle Brocante está organizado por el Rotary Club de Saintes en beneficio de su obra caritativa, y en particular este año para la asociación de inserción juvenil Le SAS.

L’événement 9ème Salon Antiquités et Belle Brocante Saintes a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge