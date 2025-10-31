9ème Salon des Métiers d’Art de Lannion Lannion

Salle des Ursulines Lannion Côtes-d'Armor

2025-10-31 10:00:00

2025-11-02 18:00:00

2025-10-31

La Route des Métiers d'Art organise son 9ème salon des métiers d'art aux Ursulines de Lannion durant les 3 jours du week-end de la Toussaint. 54 Artisants d'Art et Artistes présenterons leurs dernières créations.

Salle des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

